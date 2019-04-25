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Зеленский подготовил «военную доктрину»

Политика

Руководство армией будет соответствовать стандартам НАТО

Зеленский подготовил «военную доктрину»
Владимир Зеленский

Киев, 25 апреля 2019, 13:54 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский подготовил документ о «военной доктрине». Об этом сообщил журналистам советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

В документе говорится, что руководство силами обороны будет соответствовать принципам и стандартам стран — членов НАТО. Украинская армия будет профессиональной, добровольной и мотивированной, а также «взаимосовместимой» с армиями стран альянса.

Должность начальника Генштаба Украины будет отделена от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а у госконцерна «Укроборонпром» отберут функции по формированию военно-технической политики и передадут их новому органу исполнительной власти, сообщает украинское издание «Новое время».

«Армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны», — указано в «доктрине».

Стандарты НАТО будут действовать и в распределении средств. Половина их пойдет на содержание Вооруженных сил, 30% — на перевооружение и 20% — на подготовку. Армия получит «современное высокотехнологичное оружие», и в первую очередь средства связи, разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, команда Зеленского призвала международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию. Поводом к такому призыву послужило решение Москвы упростить процедуру получения российского гражданства для жителей республик Донбасса.

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