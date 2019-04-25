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США дарит Литве «убийц беспилотников»

Политика

Контракт на приобретение так называемых «антидронов», который оплатит сами США, — на сумму в 1,16 млн евро

Вильнюс, 25 апреля 2019, 13:48 — REGNUM  Минобороны Литвы подписало с США контракт о закупке средств по противодействию беспилотной авиации, объявило сегодня, 25 апреля, литовское военное ведомство. Контракт заключён на сумму в 1,16 млн евро, однако эти средства погасят сами США из своего фонда военной поддержки.

Аппараты поступят на вооружение литовской армии до середины 2020 года. По утверждению литовского военного ведомства, аппараты представляют из себя системы перехвата управления беспилотниками и блокировки навигационных сигналов.

Средства на погашение контракта выделены госдепартаментом США.

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Милитаризация Прибалтики
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