Четверг, 25 Апреля 2019 года
13:51:19 МСК

Рада разрешила финансирование разминирования без зачисления денег в бюджет

Политика

Ранее этот закон потребовало принять посольство США

Киев, 25 апреля 2019, 13:50 — REGNUM  Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий иностранным донорам финансировать работы по разминированию территории Украины, минуя зачисление средств в государственный бюджет страны, сообщило 25 апреля издание Strana.ua.

Законопроект поддержали 234 парламентария.

Средства, предоставляемые субъектам противоминной деятельности на Украине для осуществления разминирования территории не будут зачисляться в бюджет государства. Их будут использовать по согласованию с уполномоченным оперативным органом противоминных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине потребовало от Верховной рады разрешить прямое финансирование противоминной деятельности в стране. В противном случае Украина могла бы лишиться американской помощи.

Читайте также: Посольство США призвало Раду принять поправку к «противоминному закону»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить