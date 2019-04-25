Рада разрешила финансирование разминирования без зачисления денег в бюджет

Киев, , 13:50 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий иностранным донорам финансировать работы по разминированию территории Украины, минуя зачисление средств в государственный бюджет страны, сообщило 25 апреля издание Strana.ua.

Законопроект поддержали 234 парламентария.

Средства, предоставляемые субъектам противоминной деятельности на Украине для осуществления разминирования территории не будут зачисляться в бюджет государства. Их будут использовать по согласованию с уполномоченным оперативным органом противоминных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине потребовало от Верховной рады разрешить прямое финансирование противоминной деятельности в стране. В противном случае Украина могла бы лишиться американской помощи.

Читайте также: Посольство США призвало Раду принять поправку к «противоминному закону»