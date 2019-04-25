Часть граждан Украины не могут теперь говорить на родном языке — депутат

Киев, , 13:45 — REGNUM Закон №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (или закон о защите украинского языка) лишает значительную часть граждан Украины права на использование «родного языка». Об этом 25 апреля заявил в кулуарах Верховной Рады внефракционный депутат Нестор Шуфрич.

«Значительная часть населения Украины, которая в силу исторических причин, которые сегодня нельзя изменить, будет лишена возможности использовать родной язык в общении с органами местного самоуправления, с государством и в целом ряде аспектов публичной и культурной жизни», — сказал Шуфрич.

Он выразил несогласие с тем, что закон обязал персонал магазинов, кафе и ресторанов знать украинский язык.

«Сегодня если ты не знаешь украинский язык, ты не можешь работать продавцом, кассиром, грузчиком, в конце концов. Это на сегодня крайне возмущает, потому что это резкое ограничение гражданских прав наших граждан, а Конституция запрещает сужать гражданские права, которыми сегодня наделен наш гражданин», — добавил Шуфрич.

Депутат считает, что парламенту нужно принять другой закон о языках, который гарантирует право использования и других языков.

«Мы будем настаивать на том, чтобы этот закон был отменен, чтобы был принят закон о языках, который урегулирует и возможность использования украинского языка как государственного. Это никто не ставит под сомнение. Это соответствует первой части 10 статьи Конституции. Мы будем настаивать на том, чтобы в одном законе были гарантированы права использования и других языков, которые используются на территории Украины гражданами Украины», — рассказал Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля парламент Украины принял во втором чтении и в целом закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка. За него проголосовали 278 депутатов Рады. В октябре 2018 года Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ обязывает госслужащих и чиновников (народных депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, медработников, учителей, сотрудников магазинов) общаться на украинском языке на рабочем месте. В государственных детских садиках и школах языком преподавания будет украинский, в частных могут быть другие варианты.

Что касается вузов, то преподавание должно вестись на украинском языке, но допускается проведение лекций на одном из языков ЕС. Языковые требования к членам правительства, высокопоставленным чиновникам, народным депутатам будет определять Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а тестировать их на соответствие — Центр украинского языка.