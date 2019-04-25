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В Госдуме назвали историческим саммит РФ-КНДР

Политика

«Саммит РФ-КНДР во Владивостоке прошел в конструктивном ключе»

Москва, 25 апреля 2019, 13:44 — REGNUM  В Госдуме назвали историческим саммит РФ-КНДР и уверены, что результаты переговоров позволят продвинуться в северокорейском урегулировании, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Саммит РФ-КНДР во Владивостоке прошел в конструктивном ключе. Его без преувеличения можно назвать историческим. Результаты переговоров, уверен, обязательно окажут свое положительное влияние и позволят продвинутся в процессе северокорейского урегулирования», — завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По мнению парламентария, тот факт, что Ким Чен Ын попросил Владимира Путина проинформировать об итогах саммита руководство КНР и США говорит о значимой роли России как одного из гарантов безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Ключ к решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова нужно искать только путем переговоров, без перетягивания «одеяла на себя» и при соблюдении, как сказал Владимир Путин, гарантий безопасности и суверенитета Пхеньяна», — отметил Слуцкий.

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