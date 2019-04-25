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Вашингтон готов объявить Каракас спонсором терроризма — глава ГРУ

Политика

Под этим предлогом они хотят принять меры силового характера

Москва, 25 апреля 2019, 13:34 — REGNUM  США готовы объявить Венесуэлу «спонсором международного терроризма», заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков на Московской конференции по международной безопасности.

По словам Костюкова, под этим предлогом, Соединенные Штаты намерены принять меры «силового и санкционного характера против Каракаса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты нескольких общественных организаций заявили об угрозе силового захвата посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах сторонниками венесуэльской оппозиции. Они полагают, что это может произойти 25 апреля, когда у многих дипломатов из посольства истекают американские визы.

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Политический кризис в Венесуэле
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