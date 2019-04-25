Индонезия и КНР подписали протокол об экспорте индонезийского мангустина

Пекин, , 13:33 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава таможенного управления Китая Ни Юэфэн подписали протокол об экспорте плодов мангустана после того, как Китай разрешил Индонезии экспортировать фрукты в свою страну, сообщает Antaranews.

«Это сотрудничество является частью расширения связей и инвестиций», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди перед подписанием протокола в Пекине 25 апреля.

Глава МИД Индонезии также отметила, что Китай является крупнейшим торговым партнером Индонезии. Объем двусторонней торговли в 2018 году составил 70 млрд долларов США, что на 23% больше по сравнению с 2017 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

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