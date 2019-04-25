Введение парламентской республики на Украине – очень логичная идея

Дмитрий Алимкин, , 14:41 — REGNUM

Неравнодушные граждане на Украине бьют тревогу. Сторонники потерпевшего фиаско президента Порошенко придумали хитрый план реванша. В ближайшее время в Верховную раду будет внесён проект Закона «О президенте Украины», который радикальным образом сократит полномочия президента и, по сути, сделает Украину парламентской республикой.

Если такой Закон будет принят, «народному» президенту Владимиру Зеленскому останется только пожимать руки иностранным гостям и решать вопросы о помиловании заключённых, и больше ничего.

Но если абстрагироваться от симпатий и антипатий к тем или иным персонажам украинской политики, можно понять, что для проекта «Украина» в его сегодняшнем состоянии парламентская республика — очень логичное решение.

На Украине избран шестой президент за весь её недолгий и бесславный срок существования. Это абсолютный рекорд на постсоветском пространстве. Ну, допустим, в Средней Азии отношение к власти специфическое, совсем не такое, как у европейцев. Но почему всё-таки Украина оказалась рекордсменом?

Дело в том, что президент на Украине играет роль «громоотвода» для народного недовольства. Демонтаж индустриальной цивилизации и социального государства на Украине идёт опережающими темпами, если не считать уже упомянутую Среднюю Азию, которая заглянула в индустриальную эпоху буквально «одним глазком».

Жёсткое переформатирование жизни людей связано с ломкой привычной жизни. Небольшое количество людей, в основном в больших городах, встраивается в новую экономику постмодерна, а большинство вынуждено либо уезжать на непрестижные работы за границу, либо переезжать на село, либо прозябать в нищете. Подобные процессы идут везде на постсоветском пространстве, но на Украине — быстрее других.

Ответственность за ухудшение жизни большинства избирателей надо на кого-то возлагать. Такими «козлами отпущения» на Украине являются президенты. Каждый новый обещает прекратить безобразия, которые связываются с именем предыдущего, но через пять лет всё повторяется в точности. Иногда даже с весёлым «майданом», когда каждый может почувствовать себя «победителем» «злочинной» власти.

Вот и очередного сменили. Если всё пойдёт как раньше, через пять лет Зеленского будут проклинать и вести к власти нового «народного». Но как раньше — уже не надо. Нет необходимости — ситуация изменилась.

На Украине горько шутят, что никогда украинцы не жили так плохо, как при Путине. Вот оно что! Украине больше не нужен свой внутренний «громоотвод», когда есть внешний — Россия и Путин. Война в Донбассе развязана украинскими олигархами специально для того, чтобы возложить вину за бедствия украинского народа на Россию и Путина. Ведь десятилетия разворовывания и развала всего и вся привели к тому, что постоянное падение уровня жизни уже невозможно отпиаривать только внутренними причинами.

В условиях, когда президент в качестве «громоотвода» больше не нужен, очень логично будет перейти к парламентской республике. Ведь для слабых и «падающих» государств, к которым Украина без сомнения относится в полной мере, парламентская республика означает продажу долей в управлении страной внешним игрокам.

Украина и так является страной с внешним управлением, но переход к парламентской республике позволит сделать это управление более удобным и не таким явным. Гораздо проще манипулировать большим количеством депутатов, чем бороться за влияние на одного человека. Это называется «ловить рыбку в мутной воде».

По всей видимости, специально для этого к власти привели человека, который не имеет никакого опыта в государственном управлении и в политике вообще. Кроме того, не имеет своей команды. И очень возможно, что до первого тура выборов даже всерьёз не рассматривал возможность своей победы.

По мере знакомства с «хозяйством», которое ему придётся принимать, у Зеленского конкретно начнёт «пухнуть голова», и вполне возможно, что он сам согласится на роль церемониального президента, типа германского. А если и не согласится, сопротивляться такому сценарию ему будет тяжело.

Важным результатом внедрения на Украине системы с «внешним громоотводом» станет невозможность нормализации отношений с Россией. Внешний вектор конфронтации будет нужен системе как воздух. У Владимира Путина, несомненно, больше информации по этим вопросам. Поэтому, возможно, санкции по поставкам на Украину нефти и угля, а также решение об упрощенном предоставлении гражданства России жителям ЛНР и ДНР — прямое следствие информации о будущих решениях украинской власти.

Но сильно переживать по этому поводу не стоит, так как проект «Украина» с самого начала его создания в XIX веке носит антирусский характер, и поэтому окраина сама по себе не может снижать степень конфронтации. Этот параметр может только нарастать. Приводить Украину к какому-то приемлемому состоянию в начале и середине XX века удавалось только при помощи установления прямого контроля над территорией. Сейчас это невозможно, да и не знаю — надо ли.

Новость как бы неприятная. Что в этих условиях делать России? На Украине? Ничего! Порядок надо наводить у себя. Когда в Москве будет побеждена «пятая колонна» во власти, большинство проблем со всякими «братьями» и «небратьями» на постсоветском пространстве решатся просто на раз. Я понимаю, что это проще сказать, чем сделать, но других вариантов нет.