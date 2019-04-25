Медведев разрешил Силуанову принять на работу 11-го заместителя

Москва, , 13:25 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов сможет принять на работу 11 заместителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ опубликован 25 апреля на портале правовой информации. В тексте указано, что слова «10 заместителей министра» заменяются словами «11 заместителей министра».

Ранее СМИ сообщили, что заместителем главы Минфина может стать зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов.

Как сообщало ИА REGNUM, Круглов освобождён от занимаемой должности в «Газпроме» в связи с переходом на государственную службу.

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