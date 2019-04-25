Глава Адыгеи встретился с черкесской диаспорой в Турции

Майкоп, , 13:23 — REGNUM Глава Республики Адыгея поздравил представителей черкесской диаспоры Турции с Днём Государственного флага Республики Адыгея. Встреча состоялась 25 апреля в городе Дюздже, в рамках визита делегации Адыгеи в Турцию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Кортеж делегации был встречен на въезде в город автомобилями с флагами Адыгеи, его сопровождали до площади. Там главу Адыгеи встретили представители адыгской диаспоры: они развернули огромное полотнище — флаг Адыгеи, являющийся общенациональным флагом адыгов во всём мире. Глава Адыгеи, в свою очередь, поздравил представителей диаспоры с праздником и отметил значимость сохранения национальной идентичности.

«Спасибо вам за такой радушный прием. Мы прибыли к вам большой делегацией и символично, что приезд совпал с Днём Государственного флага Республики Адыгея. Он олицетворяет единение нашего народа, которое дает созидательную энергию и стремление сохранять, а также преумножать историю и наши общие достижения. С праздником вас, дорогие друзья», — обратился к собравшимся Мурат Кумпилов.

Встреча завершилась импровизированным концертом и адыгэ джегу.

Флаг Адыгеи является государственным символом Республики Адыгея, он был утвержден 24 марта 1992 года законом Республики Адыгея №2 «О Государственном флаге Республики Адыгея». 1 августа 2013 года был принят республиканский закон, которым дата 25 апреля установлена памятным днём — Днём Государственного флага Республики Адыгея.