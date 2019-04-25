ВВС Турции вновь нанесли удар по повстанцам, скрывающимся в Ираке

Анкара, , 13:17 — REGNUM ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

Бомбардировке подверглись укрытия повстанцев, склады с оружием и боеприпасами. Информации о жертвах среди мирного населения пока не поступало.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении свыше 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли более 40 тыс. человек.

Повстанцы имеют укрытия на территории северного Ирака, откуда совершают нападения на позиции турецких военных, в ответ на это Анкара проводит регулярные налеты на позиции РПК, в результате чего периодически гибнет мирное население.

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