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Путин прокомментировал итоги выборов на Украине

Политика

«Это полный, абсолютный провал политики Порошенко»

Владивосток, 25 апреля 2019, 13:15 — REGNUM  Итоги президентских выборов на Украине показали полный провал пока еще действующего главы государства Петра Порошенко, заявил 25 апреля российский лидер Владимир Путин.

«Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», — заявил Путин.

По его словам, дальнейшие отношения между Россией и Украиной будут зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство страны. Вместе с тем Москва готова к тому, чтобы восстанавливать эти отношения, подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов, по итогам которых Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%, ещё 2,31% избирательных бюллетеней было признано недействительными.

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