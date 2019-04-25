Надо заставить Киев навсегда забыть о призывах к санкциям – эксперт

Киев, , 13:09 — REGNUM Меры экономического и политического давления Запада на Россию, а также призывы к усилению этих мер, требуют такого же, финансово-экономического ответа со стороны Москвы, причем не формального, а реального, без всяких «спецразрешений», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 апреля, комментируя высказывания советников Владимир Зеленского о новых санкциях против России.

Как сообщалось ранее, 24 апреля «команда Зеленского» призвала к мерам дипломатического давления и новым санкциям против России. В штабе избранного президента Украины полагают, что именно такой должна быть реакция на подписанный Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

«Всё, что касается мер экономического и политического давления Запада на Россию и призывов к их усилению, должно, на мой взгляд, рассматриваться по особой статье. Одно дело — политический разговор: условно говоря, Киев заявляет, что готов выполнять Минские соглашения и действительно делает шаги в направлении их осуществления, Москва же в ответ не форсирует предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Такой возможный «обмен» уже не состоялся, Киев ясно дал понять, что нацелен на обострение. Попытки же добиваться своего мерами экономического и политического давления требуют именно такого же финансово-экономического ответа, причём не в формальном, а в реально предельном варианте. Ответными мерами надо заставить Киев навсегда забыть о призывах к санкциям.

Надеюсь, что именно это наше правительство и сделает. Другими словами, введённый запрет на поставки нефти и нефтепродуктов, а также ряда других товаров на Украину должен реально заработать. Это особенно касается автогаза и дизтоплива, поставок моторных масел, битума и угля. Не должно быть никаких «спецразрешений», что сейчас практикуется. Возможные же попытки Минска «помочь» Киеву, действуя в пику нашим контрсанкциям, должны будут получить соответствующую оценку в общем контексте российско-белорусских отношений.

Пусть за счёт дальнейшего роста цен социально-экономическая ситуация на Украине дальше обостряется, пусть народ трезвеет (многие, насколько мне известно, уже поняли, что их связанные с Зеленским надежды на что-то новое ничего не стоят), пусть этим пытается воспользоваться Порошенко… Всё это будет работать только на пользу будущей нормальной Украине, путь к которой лежит только через их внутренний острый кризис, которому мы и должны поспособствовать.

А Запад пусть тратит новые и новые ресурсы на удержание Украины на плаву — меньше будет возможностей пакостить в Венесуэле или где-то ещё на нашей планете», — отметил Михаил Демурин.