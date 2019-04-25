В Госдуме призвали Европу осудить «нацистский закон» Рады

Москва, , 13:08 — REGNUM В Госдуме возмущены принятием Верховной радой Украины закона об исключительности украинского языка в республике и просят СБ ООН обратить внимание на «фашистский закон», передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Верховная Рада в страхе быть распущенной новым президентом решила оставить о себе память в законодательстве страны и подписалась под откровенно фашистским законом, делающим русскоговорящее население Украины изгоями», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Европейские страны, которые выражают поддержку нынешней Украине, «распишутся в поддержке нацистов, если не выразят свое осуждение откровенному попранию прав человека, которое чинит киевская власть», отметил парламентарий.

«Мы выражаем решительный протест против ущемления русскоязычного населения Украины. Необходимо требовать обратить внимание на действия Киева в Совете Безопасности ООН», — убежден он.

Верховная рада приняла закон об украинским языке, согласно документу, использование украинского языка становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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