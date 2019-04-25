Киев, , 13:12 — REGNUM

Если украинские суды отменят национализацию «Приватбанка», страну ждёт дефолт, заявила бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, сообщило 25 апреля «Радио Свобода».

«В случае отмены национализации будет реституция (восстановление прав на имущество — ИА REGNUM ), и государство заберёт влитые в банк 155 миллиардов гривен, после чего банк будет немедленно признан неплатежеспособным и ликвидирован. Я надеюсь, что такого сценария никто не допустит, потому что это просто финансовый коллапс», — рассказала она.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «Приватбанка», состоявшуюся в конце 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший собственник банка, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что банк ему не нужен, он хочет компенсировать $2 млрд, потерянных из-за национализации.

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