Четверг, 25 Апреля 2019 года
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Нарышкин обвинил западные страны в циничном «кромсании» Венесуэлы

Политика

Западные страны продолжают цинично «кромсать» страну

Москва, 25 апреля 2019, 13:01 — REGNUM  Соединенные Штаты готовятся к военной операции против Венесуэлы, заявил 25 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

«Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время», — заявил Нарышкин.

По его словам, ситуация в Венесуэле напряженная, в то время как западные страны продолжают цинично «кромсать» страну точно так же, как Ливию и Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон с начала 2019 года напрямую поддерживает попытку незаконного захвата власти в Венесуэле, предпринятую спикером оппозиционного парламента Хуаном Гуайдо и его подельниками.

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