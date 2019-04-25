Нарышкин обвинил западные страны в циничном «кромсании» Венесуэлы

Москва, , 13:01 — REGNUM Соединенные Штаты готовятся к военной операции против Венесуэлы, заявил 25 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

«Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время», — заявил Нарышкин.

По его словам, ситуация в Венесуэле напряженная, в то время как западные страны продолжают цинично «кромсать» страну точно так же, как Ливию и Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон с начала 2019 года напрямую поддерживает попытку незаконного захвата власти в Венесуэле, предпринятую спикером оппозиционного парламента Хуаном Гуайдо и его подельниками.