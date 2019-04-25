Глава Госпогранслужбы Украины рассказал об усилении охраны госграницы

Киев, , 12:55 — REGNUM Украина усилила охрану государственной границы страны. Об этом сообщил 25 апреля председатель Государственной пограничной службы страны Петр Цигикал, слова которого обнародованы на сайте ведомства.

«Если раньше мы (Госпогранслужба Украины) считали где-то на 1 км меньше одного человека, то сегодня это уже два должностных лица, патрулирующих 1 км государственной границы», — заявил Цигикал.

Напомним, 24 апреля глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что с 2014 года поток российских граждан, едущих на Украину, сократился втрое — до 4,5−5 млн человек.

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