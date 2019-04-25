В Японии начинают протестовать против «раболепства Абэ перед Россией»

Анатолий Кошкин, , 12:55 — REGNUM

Ожидал, что правонационалистические силы Японии в своих СМИ проявят недовольство устранением из декларирующей внешнеполитический курс государства «Синей книги по дипломатии» фразы о «принадлежности северных территорий Японии». Однако застрельщиком критики правительства по этому вопросу выступила в целом, можно сказать, либеральная и достаточно объективная газета северного японского острова Хоккайдо, распространяемая по всей стране и имеющая представительства за рубежом, в том числе в России, «Хоккайдо симбун». Причем выступила довольно резко. Статье на данную тему предпослан заголовок: «Синяя книга по дипломатии: Почему исчезло положение о «принадлежности четырех островов» Японии»?

Лейтмотивом публикации стали слова: «Россия незаконно оккупировала четыре острова, и это исторический факт. Тут нечего обсуждать. Мы не согласны с тем, что эта фраза была удалена из «Синей книги по дипломатии» «. Сколько раз я слышал это безапелляционное утверждение во время многочисленных горячих дебатов с японскими политиками, политологами, историками и журналистами. При этом лишь немногие из них пытались прислушаться к выдвигаемым мною доводам о том, что «исторический факт» как раз состоит в обратном. А именно, в том, что наша страна вернула острова в состав своего государства законно, на основании признанных во всем мире и действующих по сей день международных документов. И японское правительство признавало потерю Курильских островов как свершившийся факт — как результат поражения в развязанной ею самой кровопролитной войне, ибо вывод этих территорий из-под государственного и административного контроля Японии прямо вытекал из условий Потсдамской декларации, на основе которой японское милитаристское государство безоговорочно капитулировало.

Те же, кто знаком с невыгодными японской стороне фактами и документами, предпочитают их не афишировать или грубо фальсифицировать. Как это происходит с выдумкой японского МИД о том, что южнокурильские острова якобы не входят в состав Курильской гряды, от которой японское правительство отказалось в мирном Сан-Францисском договоре 1951 года, а являются… (?!) «продолжением Хоккайдо». Придуманная географическая нелепица подвергается критике даже со стороны японских ученых, которые указывают, что подобная «аргументация» сомнительна и противоречит географии и истории.

Но вернемся к публикации в «Хоккайдо симбун». Авторы статьи увидели в исчезновении из «Синей книги» записи с требованием «вернуть северные территории» чуть ли не заискивание премьера Абэ перед «другом Владимиром». Они пишут: «Более того, в последнее время в глаза бросалась уступчивая позиция в отношении России, которую можно даже назвать раболепием: ни премьер, ни другие руководители ни слова не говорят о незаконной оккупации». При этом с явным недовольством говорится о намерении Абэ во что бы то ни стало добиться успеха, и ради этого готов-де ограничить требования Японии островами Шикотан и Хабомаи (гряда островов Плоские — А.К.).

Газета выговаривает своему премьеру и дает наказ: «Такое поведение привело к тому, что Россия стала смотреть на Японию свысока, и очевидно, что нет никаких результатов по территориальной проблеме. Нужно настаивать на своем и проводить соответствующую дипломатию… Если проводить малодушную дипломатию, возврат остров будет все дальше от воплощения в жизнь… Необходимо внимательно относиться к высказываниям в документах, чтобы не направить ложный месседж оппонентам, с которыми связаны сложные дипломатические проблемы».

От себя заметим, что недовольство избранной Абэ и его советниками тактикой ведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным проявляют все большее число японских политиков, дипломатов и журналистов. Они все чаще высказывают недоумение, переходящее в критику, по поводу того, что, с одной стороны, Абэ, хотя прямо и не говорит, но дает понять Путину, что мог бы ограничиться «возвращением» Японии островов Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи). А с другой — для успокоения японской общественности и политических противников устами генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга и министра иностранных дел Таро Коно делаются заявления «для внутреннего пользования» о том, что «изменений в позиции по северным территориям нет».

Хотелось бы верить, что российские переговорщики понимают эту нехитрую игру и не окажутся в плену иллюзий по поводу возможности «откупиться» от Японии «хрущевским компромиссом». Залогом того, что иллюзий о возможности кулуарно за закрытыми дверями «договориться» с Абэ на «основе Совместной декларации 1956 года», предусматривавшей более 60 лет назад по волюнтаристскому настоянию Никиты Хрущева территориальный «подарок Японии», становиться все меньше, является принципиальная твердая позиция, заявленная в январе текущего года министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Который, по сути дела обусловил дальнейшие переговоры о подписании мирного договора официальным признанием Токио суверенитета Российской Федерации над всеми островами Курильской гряды. Это заставило Абэ и его окружение признать, что форсированной сдачи Москвой каких бы то ни было своих территорий ожидать не приходится.

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