ДНР упростит для граждан пересечение границы с РФ

Донецк, , 12:47 — REGNUM Упрощенный механизм пересечения границы с Россией будет разработан для граждан Донецкой Народной Республики, желающих получить российские паспорта. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает 25 апреля Донецкое агентство новостей.

Он отметил, что граждан будут централизованно доставлять в Россию через пункты пропуска, чтобы они получили паспорта.

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Соответствующее поручение Пушилин отдал министерству доходов и сборов и министру госбезопасности ДНР и добавил, что дает срок до 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России подписал указ об упрощении процедуры вступления в российское гражданство для жителей ДНР и ЛНР. Решение Москвы возмутило украинские власти, а также Госдепартамент США, где заявили о российской «провокации».

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