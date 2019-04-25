Стало известно, что Ким Чен Ын подарил Путину

Владивосток, , 12:45 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину корейский меч, передает 25 апреля телеканал «Россия 24».

«(Меч) олицетворяет силу, олицетворяет душу — мою и нашего народа, который поддерживает вас», — сказал Ким Чен Ын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР прибыл с первым официальным визитом во Владивосток 24 апреля. Сегодня прошла встреча Путина и Ким Чен Ына, которая продлилась три с половиной часа.

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