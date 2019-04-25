В Тверской области установлен статус «дети войны»

Тверь, , 12:39 — REGNUM Статус «дети войны» законодательно утвержден в Тверской области — соответствующее решение 25 апреля приняли депутаты Законодательного собрания региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. С инициативой выступила фракция «Единая Россия», ее поддержал губернатор Игорь Руденя. Новый закон предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года — в общей сложности 95 тыс. 345 жителей Тверской области, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

«Вы наше «золотое» поколение, ведь благодаря вам в послевоенное время была создана базовая экономика и энергетика, были заложены основные промышленные мощности. На ваши плечи легли все тяготы по восстановлению и развитию страны в послевоенное время. Статус «дети войны» — это не привилегия, это уважительное отношение и поддержка людей, которые своим трудом это заслужили», — говорил ранее на встрече с представителями тверских городских общественных организаций «Дети войны» губернатор Игорь Руденя.

Жителям региона, которые попадают под действие закона, будет выдано специальное удостоверение и предоставлен ряд социальных льгот. В том числе — право на внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях социального обслуживания, преимущество при приеме в стационарные организации социального обслуживания. Многие из них уже получают льготы — на проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. С 2018 года детям погибших участников Великой Отечественной войны из областного бюджета компенсируются расходы на оплату стоимости проезда к месту гибели на проезд к месту гибели или захоронения родителей.

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