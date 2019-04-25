Путин подчеркнул безальтернативность мирного решения ядерной проблемы КНДР

Владивосток, 25 апреля 2019, 12:36 — REGNUM Ядерную и другие проблемы Корейского полуострова можно решить только мирным путем. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь главы Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке.
По словам российского лидера, альтернативы мирному разрешению проблем региона нет.
Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке. Переговоры лидеров двух стран начались с беседы в формате «один на один», затем консультации продолжились с участием членов делегаций.
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