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Путин подчеркнул безальтернативность мирного решения ядерной проблемы КНДР

Политика

25 апреля президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке

Владивосток, 25 апреля 2019, 12:36 — REGNUM  Ядерную и другие проблемы Корейского полуострова можно решить только мирным путем. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь главы Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке.

По словам российского лидера, альтернативы мирному разрешению проблем региона нет.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке. Переговоры лидеров двух стран начались с беседы в формате «один на один», затем консультации продолжились с участием членов делегаций.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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