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Литовцы в Калининграде: «Литва нас бросила»

Политика

Как и литовцев в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и других странах не ЕС и не НАТО

Калининград, 25 апреля 2019, 12:32 — REGNUM  Общество литовцев Калининграда сегодня, 25 апреля, выступило против изменения в конституции страны и референдума о двойном гражданстве, который состоится 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своём обращениии, адресованном гражданам Литвы, общество заявляет о дискриминации в части изменения конституции, в которой, если референдум пройдёт успешно, появится установка о том, что право на двойное гражданство получат литовцы, проживающие в ЕС или в странах Североатлантического альянса.

Таким образом, на двойное гражданство не смогут рассчитывать литовцы, проживающие в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане и других странах бывшего СССР.

В Литве законодательство о гражданстве — одно из самых строгих в ЕС. Гражданин, который принял гражданство любой иной страны, автоматически теряет литовский паспорт. Из-за массовой эмиграции литовцев в Великобританию, скандинавские страны, Германию, Испанию, Ирландию и другие страны число граждан Литвы начало стремительно снижаться — литовцы стали принимать гражданство стран, в которых обосновались, и автоматически терять литовское. Эту часть конституции было решено смягчить, но дать право на двойное гражданство только тех стран, которые являются союзными для Литвы по ЕС или НАТО.

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Политическая жизнь Литвы
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