Сейм Латвии: «СССР проводил геноцид народов всех оккупированных стран»

Рига, , 12:29 — REGNUM Комиссия латвийского парламента по иностранным делам поддержала проект решения от министерства иностранных дел Латвии, согласно которому, Латвия будет считать депортацию крымских татар в 1944 году «геноцидом со стороны СССР». Об этом сообщает новостной портал delfi.lv

Также комиссия Сейма одобрила предложения, поступившее от депутата Яниса Домбары из Нацблока, о том, что бы Латвия официально считала, что «СССР в XX веке целенаправленно проводил геноцид по отношению ко всем живущим на оккупированных территориях народам и этническим группам».

Единственным, кто проголосовал против данных предложений, был представитель партии «Согласие» Николай Кабанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прибалтике по-прежнему продолжают считать «ущерб» от так называемой «советской оккупации», при этом часть сегодняшней политической элиты — воспитанники компартий своих республик, ответственные секретари, руководители госпредприятий, построенных при СССР, и так далее. Образ и миф «жертвы СССР» — стал основополагающим во внутренней и внешней политике стран Прибалтики.