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Военные Турции «нейтрализовали» трех курдских повстанцев

Политика

Живы они или захвачены в плен – не сообщается

Анкара, 25 апреля 2019, 12:28 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана в юго-восточной провинции Диярбакыр, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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