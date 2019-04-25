В Киеве митинг по случаю принятия языкового закона

Киев, , 12:20 — REGNUM В Киеве у здания Верховной Рады собралось до 1000 человек по случаю принятия Верховной Радой закона №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (или закон о защите украинского языка). Граждане выражают поддержку языковому закону, который 28 лет не могли принять предыдущие украинские парламенты. При этом количество митингующих постоянно увеличивается.

При этом общественный порядок охраняют усиленные кордоны силовиков. Митингующие поднимают государственные флаги, а также казацкий черно-малиновый флаг. Некоторые люди держат в руках самодельные плакаты: «Требуем закон о государственном языке!», «Язык — это наша безопасность», «Язык — это оружие», «Сначала русский язык — потом российские танки», «Язык объединяет».

Ранее, парламент принял во втором чтении и в целом закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка. За него проголосовали 278 депутатов Рады. В сессионный зал парламента пришли третий президент Украины Виктор Ющенко и почетный патриарх ПЦУ Филарет.

Как сообщалось, накануне депутаты согласовали все правки к законопроекту."Украинский язык, наряду с флагом, гербом и гимном, является одним из символов Украинского государства. Владение государственным языком и его использование должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления является одним из обязательных условий для занятия соответствующих должностей. Граждане Украины должны владеть украинским языком как языком своего гражданства и использовать его в сферах публичного общения. Знание украинского языка является непременным условием приобретения гражданства Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков в частном общении», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий отметил, что президент Украины Петр Порошенко подпишет документ. Напомним, в феврале 2014 года Рада проголосовала за отмену языкового закона авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко, принятый в 2012 году. Положения документа наделяли местные власти правом предоставлять языкам национальных меньшинств статус регионального. После этого Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет Луганской области, Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.