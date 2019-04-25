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Три четверти налогов на экологию тратят неизвестно на что — депутат Рады

Политика

Парламент обсуждает вопрос создания экологического фонда

Киев, 25 апреля 2019, 12:21 — REGNUM  Только четверть поступлений от экологических налогов на Украине тратят на улучшение экологии, заявила 24 апреля депутат Верховной рады Валерия Заружко в эфире телеканала 112.ua.

Украина собирает миллиарды гривен экологического сбора, после чего 75% этих денег растворяется в государственном бюджете.

«Они не идут в какой-то фонд, они не имеют целевого назначения, они идут в государственный бюджет. И государство использует эти деньги на свое усмотрение», — рассказала парламентарий.

Ей удалось выяснить, что только 25% средств направлены на реализацию мероприятий, связанных с экологией.

«Куда делись остальные деньги — мы не понимаем», — подчеркнула депутат.

Валерия Заружко добавила, что в парламенте обсуждается законопроект о создании специального фонда, который позволит тратить средства на защиту экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак призвал жителей страны отказаться от использования одноразовой посуды, а также пластиковых пакетов и упаковки.

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Проблемы экологии
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