Вашингтон, , 12:19 — REGNUM

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ожидает «ухабистых» переговоров с Северной Кореей, но надеется, что они все-таки смогут привести к соглашению о денуклеаризации полуострова, сообщает 25 апреля CBS News.

«Это будет ухабисто. Это будет сложно. Я надеюсь, что у нас будут еще шансы для серьезного разговора для продвижения вперед», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне.

После чего произошел прорыв и в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном: президент США Дональд Трампа дважды провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что, впрочем, не привело к ощутимым результатам.