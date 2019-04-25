До сноса памятника Освободителям Риги – несколько шагов

Рига, , 12:05 — REGNUM Комиссия латвийского парламента по этике одобрила снос Памятника Победы, сообщает новостной портал bb.lv со ссылкой на публикацию в социальной сети Facebook депутата Сейма Яниса Домбрава из Национального объединения.

Сообщается, что комиссия по этике поддержала дальнейшее продвижение действий по сносу памятника. В тоже время коллективное заявление о сохранении мемориала, которое было подано лидером партии «Русский союз Латвии» Татьяной Жданок, было отвергнуто комиссией Сейма.

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Как передает rus.lsm.lv, по мнению юриста Алексея Димитрова, сохранение мемориала — вопрос чувствительный для части общества. Он также отмечает, что если соглашение между странами о сохранении памятников и мемориалов долгие годы выполнялось, то этот факт будет принят за основу при необходимости интерпретации договора.

«Нет никакого арбитража, который был бы предусмотрен в соглашении между Латвией и Россией по этому поводу. Если возникает какой-то такой спор, то самим государствам надо договариваться, как они будут его разрешать. […] Когда интерпретируют международные соглашения, то всегда принимают во внимание, каким образом стороны его исполняют. Если Латвия долгие годы исполняли их именно так, что памятник покрывается соглашениями, то нужны очень веские основания, чтобы сказать — нет, теперь больше не покрывается», — заключил Димитров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, автором инициативы о снове памятника стал латышский активист Угис Полис, который разместил свою идею в сентябре 2017 года на портале общественных инициатив. По мнению Полиса, памятник Освободителям — символ, который «напоминает латышскому народу о страданиях в годы советской оккупации — убийствах, насилии, геноциде латышского народа». На данный момент уже более 21 000 жителей проголосовали за снос памятника

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В ходе обсуждения инициативы предлагалось также переименовать памятник в «мемориал советской оккупации» и создать в подземных помещениях «интерактивный музей оккупации».

Напомним, что это не первая попытка в Латвии снести памятник. В сентябре 2016 года Сейм уже отклонял коллективную заявку на восстановление довоенной площади Победы на месте нынешнего парка Победы в Риге, что предусматривало снос памятника. Тогда в поддержку инициативы было собрано более 12 000 подписей.