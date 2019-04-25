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Бойко назвал позором попытки Рады ограничить права президента

Политика

«Предыдущий президент набирал себе права, а когда приходит новый президент, то давайте его ограничим?»

Киев, 25 апреля 2019, 12:03 — REGNUM  Попытки Верховной рады Украины ограничить права будущего президента являются позором, заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее Бойко заявил, что парламентская коалиция вносит несколько законопроектов, которые ограничивают права будущего президента Украины.

«Это абсолютно бестолковые попытки ограничить права президента. Потому что предыдущий президент набирал себе права, а когда приходит новый президент, то давайте его ограничим?» — задался вопросом Бойко, добавив, что «это просто позор».

Напомним, парламентская коалиция анонсировала принятие закона «О президенте Украины» и закона «Об импичменте президента Украины» после проигрыша президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Бойко обвинил коалицию Рады в попытке «ограничить права президента»

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Политическая жизнь Украины
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