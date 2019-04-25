Индонезия и Индия продолжат изучать новые сферы сотрудничества

Джакарта, , 12:05 — REGNUM Заместитель главы МИД Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что давний культурный и исторический подход между индонезийским и индийским народами может стать основой для улучшения двусторонних отношений между странами, сообщает Antaranews.

«Всеобъемлющее стратегическое партнерство, установленное между Индонезией и Индией в 2018 году, подразумевает развитие отношений во всех сферах», — пояснил заместитель главы МИД Индонезии.

По его словам, в Индии довольно много туристов, которые едут в Индонезию. Это почти полмиллиона в год.

«Правительства двух стран будут продолжать работать над укреплением сотрудничества и изучать потенциальные возможности для формирования новых областей взаимодействия, которые могли бы принести пользу жителям обеих стран, в частности, в морской сфере», — добавил он.

Напомним, церемония празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Индией прошла в министерстве иностранных дел Индонезии в Джакарте 23 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Индия намерены достичь торгового оборота в $50 млрд