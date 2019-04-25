ЮНИСЕФ: миллионы детей не прививаются от кори

Вашингтон, , 12:01 — REGNUM По данным организации ЮНИСЕФ, в период с 2010 по 2017 год порядка 169 млн детей пропустили вакцинацию от кори, сообщает 25 апреля Reuters.

«Вирус кори всегда найдет непривитых детей. Основания для вспышки кори были заложены несколько лет назад», — заявила исполнительный директор фонда Генриетта Фор.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в первом квартале 2019 года число заболевших корью увеличилось примерно в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Напомним, корь — опасное заболевание, приводящее к тяжелым последствиям, в частности к слепоте, глухоте, а также к смерти. Инфекция зафиксирована в Тунисе, Таиланде, на Филиппинах, а также на территории Евросоюза и США.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость корью в Литве растёт в геометрической прогрессии