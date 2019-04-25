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Вмешательство Зеленского в дело «Приватбанка» навредит Украине — Moody’s

Политика

Вероятность такого развития событий мала

Вашингтон, 25 апреля 2019, 11:52 — REGNUM  Вмешательство будущего президента Украины Владимира Зеленского в судебный процесс по поводу национализации «Приватбанка» может ударить по кредитному рейтингу Украины, заявили в американском рейтинговом агентстве Moody’s, сообщило 24 апреля информационное агентство Reuters.

«Любая угроза этому прогрессу — такая, как вероятность того, что новый президент вмешается в судебные дела в пользу Игоря Коломойского в местных судах, — станет серьезным препятствием на пути реформ», — сказано в публикации.

Эксперты агентства отмечают, что вероятность вмешательства нового президента Украины не высока, но предостерегают от негативных последствий его действий.

Напомним, Окружной административный суд Киева вынес решение о незаконной приватизации крупнейшего на Украине «Приватбанка», который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее судьи пожаловались в правоохранительные органы на давление со стороны президента Петра Порошенко, министра юстиции и главы национального банка.

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