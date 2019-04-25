Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая

Москва, , 11:44 — REGNUM Российско-китайские отношения выходят на беспрецедентно высокий уровень. Об этом на встрече с главой военного ведомства Китая, генерал-полковником Вэем Фэнхэ на полях Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

Читайте также: Путин 26 апреля посетит с рабочим визитом Китай

По словам министра, это становится важным фактором обеспечения мира и международной безопасности. Шойгу отметил, что Пекин является ключевым стратегическим партнёром Москвы на мировой арене.

По словам генерала армии, Минобороны РФ уделяет особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей и регулярно проводит совместные мероприятия оперативной боевой подготовки, консультации генштабов. Кроме того, продолжается и сотрудничество между военными учебными заведениями.

Читайте также: На 43% вырос экспорт сельхозпродукции из России в Китай

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в КНР Андрей Денисов заявил, что итоги дипломатических контактов между Москвой и Пекином за прошедший 2018 год являются «впечатляющими». По его словам, в 2018 году состоялись четыре встречи глав государств, шесть встреч глав МИД и четыре встречи министров обороны.

Добавим, что уже в ближайшее время президент РФ Владимир Путин совершит поездку в столицу Китая Пекин, где 26−27 апреля примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в качестве главного гостя мероприятия.