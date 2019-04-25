В новгородском законе о выплатах на первенца сохранили возрастной ценз

Великий Новгород, , 11:38 — REGNUM В Великом Новгороде депутатам, не согласным с возрастным ограничением в 29 лет для женщин при рождении первого ребёнка, не удалось внести поправки в областной закон о региональном капитале «Первый ребёнок», отменяющие этот возрастной ценз. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 25 апреля, против отмены возрастного ограничения (29 лет) проголосовала дума Великого Новгорода, а 24 апреля аналогичные поправки в закон отклонила Новгородская областная дума.

В региональном парламенте законопроект, внесённый депутатами Дмитрием Игнатовым (не входит ни в одну из фракций) и Андреем Ломановым («Единая Россия»), получил отрицательные заключения комитета правового обеспечения и мониторинга областного законодательства аппарата Новгородской областной думы, Счётной палаты Новгородской области и губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

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Законопроект вносился повторно, в первый раз он даже не дошёл до обсуждения депутатами из-за нарушения регламента — отсутствовало заключение главы региона.

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В думу Великого Новгорода аналогичный законопроект депутатом Анной Черепановой (партия «Яблоко») также вносился повторно. Депутат заявила о сложной ситуации в демографии региона, о пессимистическом демографическом прогнозе Новгородстата, а также о том, что деньги на дополнительные выплату женщинам при рождении первенца (по её расчётам, порядка 77 млн рублей) возможно найти в дополнительных доходах бюджета — губернатор заявил о 500-миллионном профиците бюджета региона в 2018 году. Но большинством голосов депутатов поправки были отклонены.

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