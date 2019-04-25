Зариф: если США перекроют Ормузский пролив, то их ждут последствия

Тегеран, , 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предостерег США от последствий, которые наступят, если они попытаются помешать Тегерану транспортировать нефть через Ормузский пролив, сообщает 25 апреля Al Arabia.

«Мы считаем, что Иран и дальше должен продавать свою нефть. Мы продолжим поиск импортеров, а также продолжим использовать Ормузский пролив в качестве транзитного пути для поставок топлива на мировой рынок», — подчеркнул Зариф.

«Если Соединенные Штаты предпримут меры, пытаясь нам в этом помешать, то они должны быть готовы к последствиям», — резюмировал дипломат, не уточнив о возможных вариантах развития событий.

Напомним, в мае 2019 года истекает полугодовое исключение на импорт иранской нефти для некоторых стран, в том числе союзных США. В этой связи Тегеран вынужден искать новых клиентов, нуждающихся в топливе.

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