Сколько заработал и чем владеет: воронежский губернатор раскрыл доходы

Воронеж, , 11:34 — REGNUM 4 млн 736 тыс. 208,18 рублей составил доход губернатора Воронежской области Александра Гусева за 2018 год. Данные его декларации о доходах и имуществе были опубликованы на портале правительства Воронежской области сегодня, 25 апреля. Для сравнения — за 2017 год тогда еще врио губернатора отчитался о 4 млн 864,5 тыс. рублей.

В сумму дохода за 2018 год включены — доход по основному месту работы, от вкладов в банках и иных кредитных организациях, пенсия, доход по предыдущему месту работы в администрации городского округа город Воронеж.

В собственности губернатора — треть квартиры площадью 76,1 кв. м, а также квартира в 114,2 кв. м, нежилое помещение площадью 81,4 кв. м, одна шестая доли земельного участка (694 кв. м), часть общего коридора (24/100 от 28 кв. м). Губернатор владеет автомобилем Lexus LX 570, тремя прицепами и квадроциклом. Кроме того, в пользовании Гусева — жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня в 180 кв. м и два земельных участка по 1500 кв. м.

Супруга Александра Гусева за 2018 год отчиталась о доходе в 802 тыс. 271,80 рублей (926,6 тыс. — за 2017 год). В ее собственности два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв.м. Ездит супруга губернатора на BMW Х3. В пользовании у супруги губернатора находятся квартира площадью 114,2 кв. м и нежилое помещение площадью 81,4 кв.м. Все имущество супругов находится в России.

Отметим, что до 25 декабря 2017 года Александр Гусев работал на посту мэра Воронежа. Его предшественник в должности, ныне заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев по итогам 2017 года отчитался о доходе в 10,5 млн рублей.

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