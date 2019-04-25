Депутат Рады призвала украинцев «верить в свой язык»

Киев, , 11:32 — REGNUM «Украинский язык — это основа украинского государства. Закон об украинском языке — это демонстрация уважения украинцев к себе самим», — 25 апреля заявила с трибуны парламента председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики, депутат от фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар.

Она сообщила, что политика квот украинских песен на радио дала хороший стимул развитию украинской эстрады. Сюмар прогнозирует, что принятие закона о поддержке украинского языка позволит усилить «позицию украинцев на их собственной земле».

«Сейчас под стенами Верховной рады много людей, среди них моя дочь. Она родилась в независимой Украине. Когда она родилась, мы с ней не могли найти маленькую украинскую книжечку на украинском языке, простую детскую книгу. Было очень трудно найти… Сейчас у нас уже есть украинское кино, переводы. Когда мы вводили квоты, нам говорили: «На радио никогда не будет 30% украинской музыки. Это будет позор и издевательство. Нам нечего будет ставить, слушать и показывать». Но сейчас их (украинских песен — ред.) 50%, потому что украинцы слушают свое, и это становится европейским и самым современным. Мы можем. Давайте верить в свой язык, давайте усиливать позицию украинцев на их собственной земле», — подытожила Сюмар.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля парламент Украины завершил рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта «О функционировании украинского языка как государственного». По словам спикер Верховной рады Андрея Парубия, сегодня депутаты в два этапа проголосуют за законопроект. Сначала депутаты рассмотрят итоговый документ с поправками, подготовленный парламентским комитетом по вопросам культуры и духовности. После пройдет итоговое голосование за законопроект во втором чтении и в целом. Напомним, в октябре 2018 года Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, единственный государственный официальный язык на Украине — украинский. При этом определен круг лиц, обязанных свободно владеть государственным языком, в частности госслужащие, чиновники и др.