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На Украине приняли закон о государственном языке

Политика

Документ должен подписать президент Украины

Киев, 25 апреля 2019, 11:25 — REGNUM  Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщается 25 апреля на сайте украинского парламента.

Отмечается, что соответствующее решение поддержали 278 депутатов при необходимых 226. Закон закрепляет исключительные права украинского языка. Сейчас документ должен подписать президент Украины, спустя два месяца после этого он вступит в силу.

Закон обязывает свободно владеть государственным языком государственных служащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников.

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Политическая жизнь Украины
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