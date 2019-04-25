Министр экономики и энергетики Германии: Китай — серьезный конкурент

Берлин, , 11:25 — REGNUM Европейскому союзу нужна ясная стратегия в отношении Китая. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, который 25−27 апреля примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.

«Китай является многообещающим партнером и серьезным конкурентом Германии и Европы», — заявил министр.

По его словам, стратегия в отношении Китая должна учитывать «наши экономико-политические интересы», поэтому создание инфраструктуры между Европой и Азией является важной темой.

Как передавало ИА REGNUM, 26−27 апреля президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетит Китай. Ожидается, что глава государства примет участие во II Международном форуме «Один пояс, один путь». В рамках форума Путин проведёт встречи с лидерами ряда государств.

Читайте также: Путин 26 апреля посетит с рабочим визитом Китай