Экс- глава Службы внешней разведки: с Индией надо говорить на равных

Москва, , 12:03 — REGNUM Поздравления в честь своего 75 летнего юбилея получил российский государственный и военный деятель Вячеслав Трубников, 25 апреля сообщила Российская газета.

В ходе интервью юбиляр, в 1996—2000 годах возглавлявший Службу внешней разведки России, занимавший посты первого заместителя министра иностранных дел России, а впоследствии — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Индии, рассказал о своём жизненном пути.

Вячеслав Трубников, носящий звание Героя России, поделился воспоминаниями о своей деятельности разведчика и дипломата. Коснувшись сегодняшнего дня, бывший глава СВР рассказал о проблемах, с которыми встретится наша страна. Помимо этого, генерал Трубников коснулся темы российско — индийских межгосударственных отношений, сообщив, как, на его взгляд, должны строиться связи между двумя странами.

Опираясь на свой опыт, ветеран дипломатического корпуса России высказал предположение, какие проблемы могут ожидать государство, изучению и работе с которым был посвящен значительный отрезок его жизни.

ВячеславТрубников подчеркнул: «это исключительно творческая цивилизация»

Своё отношение к Индии разведчик и дипломат выразил следующим образом: «Я хочу сказать, что надо перестать считать Индию этакой страной в коротких штанишках… Ни в коем случае». Экс — глава СВР уверен: «с Индией надо говорить на равных».

Как сообщил Вячеслав Трубников, его тревожат обстоятельства, сложившиеся в «отношениях между Индией и Пакистаном». Юбиляр отметил, что «разрушительную роль может сыграть перекрытие водоснабжения Пакистана. Это даст эффект нескольких атомных бомб, сброшенных, к примеру, на пакистанскую провинцию Белуджистан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM находясь в должности первого заместителя министра иностранных дел России, Вячеслав Трубников сыграл значительную роль в выстраивании отношений с ближайшими соседями нашей страны, странами, расположенными на территории постсоветского пространства.

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