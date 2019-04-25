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Верховная Рада приняла закон о тотальной украинизации

Политика

Украинский язык является атрибутом принадлежности к украинской нации, считают в правительстве

Киев, 25 апреля 2019, 11:28 — REGNUM  Верховная рада Украины 287 голосами приняла закон №5670-д «О функционировании украинского языка как государственного», сообщило 25 апреля издание Strana.ua.

В ходе обсуждения законопроекта вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что «украинский язык стал основным маркером украинской национальной идентичности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у стен Рады собрался митинг, участники которого потребовали от парламента принять языковой закон. По их мнению, украинский язык позволяет бороться с русской культурой и тем самым защищает Украину от «проникновения» России.

Напомним, в 2008 году американская компания Gallup выяснила, что родным языком для более 80% жителей Украины является русский язык.

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