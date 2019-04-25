Остановка метрополитена вызвала транспортный коллапс в столице Грузии

Ирина Инашвили, , 12:33 — REGNUM

Временная остановка движения поездов на главной линии метрополитена Тбилиси вызвала настоящий транспортный коллапс на центральных улицах столицы Грузии.

Переполненные автобусы и микроавтобусы не справлялись с и без того высокой в часы пик нагрузкой (а инцидент в метро произошел именно в этот период), а «смышленные» компании такси моментально «сориентировались» в ситуации и вдвое, а то и втрое-вчетверо завысили тарифы на всех направлениях. Если раньше доехать из центра, с площади Свободы в районы Ваке и Сабуртало, путь до которых занимает 10−15 минут, можно было за 4−5 лари, то 24 апреля вечером тарифы взлетели до 20 лари. Но и найти желающих доставить пассажира до дома или иного места назначения среди таксистов было немного. Отказ объясняли коротко: пробки.

Что же случилось в метро 24 апреля вечером? Как позднее объяснили в Тбилисской транспортной компании, инцидент произошел в районе станции метро «Гоциридзе», одной из двух надземных станций метрополитена, где загорелся высоковольтный кабель. Пассажиры были срочно эвакуированы со станций и из вагонов метрополитена, а на место прибыли бригады пожарных-спасателей, которые, как утверждают в транспортной компании, за считанные минуты ликвидировали пожар. Движение поездов по главной линии метрополитена возобновилось спустя два часа после аварии.

В результате случившегося никто не пострадал, но оппозиция уже заявляет, что нынешняя власть не уделяет должного внимания и не выделяет необходимых средств для реабилитации и обеспечения нормального и безопасного функционирования этого самого быстрого и популярного в Тбилиси вида городского транспорта.

Подобные инциденты происходили в Тбилисском метро и раньше, в том числе в период правления экс-президента Саакашвили, соратники и сторонники которого сегодня так резко критикуют нынешнее правительство. Случались пожары, портились поезда, но все инциденты объясняли устаревшим оборудованием и обещали заменить его новым.

До сих пор все основные усилия направлялись на реабилитацию поездов метрополитена, в результате которой, старые вагоны перекрашивали, оснащали новым оборудованием, придавали новый дизайн, даже сделали в поездах специальные розетки для зарядки мобильных телефонов…

Ремонтировали и станции метро, но достаточно своеобразно. На многих отремонтированных станциях просто снимали мраморную или кафельную плитку и заменяли ее на пластиковые плиты и гипсокартон. Вместо того, чтобы отремонтировать коммуникации, из-за которых протекал потолок на станциях метрополитена, недостатки попросту скрывали под подвесными потолками. Работа выполнялась некачественно и без учета особенностей самого сооружения. В итоге на станции метро «Варкетили» в одно «прекрасное» утро подвесной потолок, подвергаясь постоянной вибрации из-за движения поездов, попросту обрушился на головы пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. После этого на других станциях, где уже начали готовиться к монтажу подвесных потолков, работы были приостановлены, а смонтированные панели сняты.

Но это чисто внешняя часть метрополитена, та, которая видна пассажирам, а что происходит в тоннелях и на путях, известно лишь немногим «посвященным» сотрудникам и, конечно же, оппозиции.

Оппоненты утверждают, что нынешнее правительство должного внимания обеспечению безопасности этого вида транспорта не уделяет. По мнению оппозиции, «правительство Иванишвили» заменило профессионалов в руководящих структурах столичных властей людьми, не имеющими элементарных знаний и опыта в своей сфере, поэтому и возникают в столичном метрополитене все проблемы.

Что касается руководства Тбилисской транспортной компании, оно проблем в сети городского транспорта, в том числе в системе метрополитена, не отрицает и отмечает, что в ближайшее время должны начаться работы по замене старой электропроводки на новую. Эти работы будут профинансированы в рамках кредита, выделенного Грузии Азиатским банком развития.

Ездить в Тбилисском метрополитене небезопасно. Еще со времен правления Эдуарда Шеварднадзе этот вид транспорта стал достаточно ненадежным. То отключался свет, и пассажиров в срочном порядке высаживали из поездов прямо посреди тоннеля, чтобы те в темноте, пешком добирались по рельсам до станции. То поезд портился и без отключения электричества. То загоралась проводка на станции или в тоннеле.

Как бы ни критиковали нынешнее правительство соратники экс-президента Саакашвили, искоренить проблемы метрополитена не сумели в свое время и они, так как все проведенные ими изменения были чисто поверхностными, направленными на создание внешнего впечатления «ухоженности».

Особого внимания к состоянию метрополитена пока не чувствуется и от нынешнего, «ассоциируемого с олигархом Иванишвили», правительства. Станции, на которых начался было ремонт, так и не отремонтировали. Поезда во время движения по рельсам так подпрыгивают на некоторых участках, что у пассажиров «дух захватывает» и возникают небезосновательные опасения: как бы чего не случилось.

Тбилисский метрополитен фактически завис в том положении, в каком он находился в последние годы «зависимости Грузии от России», в период пребывания страны в составе СССР. И не просто завис, но и отодвинулся на десятилетия назад, так как реальных работ не то что по развитию этого нужного столице вида транспорта, но даже по капитальному ремонту всех путей, коммуникаций, станций и иных точек не проводилось, что официально объяснялось отсутствием достаточных средств.

За все годы независимости и было сделано всего два шага — запустили в эксплуатацию вначале станцию Важа-Пшавела на Сабурталинской ветке (вторая линия метрополитена), а потом открыли станцию Университет. Причем, строительство обеих началось еще в годы советской власти, а затем было заморожено на долгие десятилетия.

Планировалось строительство новой ветки от станции метро Руставели до района Чугурети, даже начали земляные работы на площади, ныне носящей имя Саарбрюккена. Огороженное место будущей станции метро долгие годы стояло в бездействии, а недавно на нем возвели новый торгово-развлекательный центр.

Нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе как-то заявил, что планирует развитие нового направления Тбилисского метро — строительство надземной линии от станции метро Самгори до рынка в Лило — популярного у жителей столицы по причине относительной дешевизны товаров. Но оппозиция считает, что строить такие планы на фоне той плачевной ситуации, в которой находятся подземные сети метрополитена, совершенно неоправданно. А рядовые граждане, несмотря на все происходящие в метро инциденты, по-прежнему каждое утро и вечер спешат к этому виду транспорта, потому что только на метро, несмотря на все его проблемы, можно быстрее всего добраться до дома или работы.