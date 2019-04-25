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Сторонники РПК в Великобритании развернули плакат с портретом Оджалана

Политика

Акция была осуществлена в офисе турецкого телеканала

Лондон, 25 апреля 2019, 11:43 — REGNUM  Группа из 50 человек, сочувствующих Рабочей партии Курдистана, ворвалась в лондонский офис турецкой телекомпании TRT World, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

Активисты развернули огромный плакат с изображением лидера повстанцев Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в турецкой тюрьме.

Примерно через час сотрудники правопорядка выпроводили активистов и оцепили здание телеканала. Никто из сотрудников не пострадал, материальный ущерб также не был зафиксирован.

Несмотря на то, что Рабочая партия Курдистана запрещена в ряде стран Евросоюза, в том числе и в Великобритании, правоохранительные органы относятся с пониманием к акциям сторонников данной группировки.

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Курдистан
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