Сторонники РПК в Великобритании развернули плакат с портретом Оджалана

Лондон, , 11:43 — REGNUM Группа из 50 человек, сочувствующих Рабочей партии Курдистана, ворвалась в лондонский офис турецкой телекомпании TRT World, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

Активисты развернули огромный плакат с изображением лидера повстанцев Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в турецкой тюрьме.

Примерно через час сотрудники правопорядка выпроводили активистов и оцепили здание телеканала. Никто из сотрудников не пострадал, материальный ущерб также не был зафиксирован.

Несмотря на то, что Рабочая партия Курдистана запрещена в ряде стран Евросоюза, в том числе и в Великобритании, правоохранительные органы относятся с пониманием к акциям сторонников данной группировки.