В Джакарте прошел межконфессиональный диалог стран АСЕАН

Джакарта, , 11:45 — REGNUM Министерство молодежи и спорта Индонезии инициировало межконфессиональный диалог между представителями стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с целью укрепления терпимости и предотвращения развития радикализма в регионе, сообщает Antaranews.

«Эта деятельность проводится с целью укрепления отношений между молодыми людьми в АСЕАН, особенно для усиления толерантности и противодействия радикализму», — заявил заместитель министра по делам молодежи Индонезии Асрорум Ниам Шолех в Джакарте 24 апреля.

По его словам, феномен радикализма среди молодежи вызван неточными и фундаментальными взглядами на расу, религию и политику.

Асрорум Ниам Шолех пригласил всех делегатов выразить соболезнование в связи с взрывами, произошедшими на Шри-Ланке и в Новой Зеландии. Всех участников попросили помолиться о том, чтобы события нетерпимости, которые привели к терроризму, больше не повторялись.

«Мы надеемся, что молодые люди во всем мире, особенно в АСЕАН, привыкнут уважать различия друг друга. Терпимость — это ключ к миру», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошел теракт. В результате серии взрывов более 320 человек погибли.