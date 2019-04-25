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В Челябинской области новая громкая отставка

Политика

Свой пост покидает генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ» Наталья Салеева

Челябинск, 25 апреля 2019, 11:12 — REGNUM  В Челябинской области произошла очередная громкая отставка. Свой пост покидает генеральный директор АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» Наталья Салеева, говорится на официальном сайте компании.

Её заявление о досрочном уходе по соглашению сторон принял наблюдательный совет компании. Обязанности Салеевой с 8 мая и до очередного заседания совета будет исполнять её заместитель Михаил Демаков.

Наталья Салеева встала во главе компании 22 декабря 2014 года. Наблюдатели связывают её с бывшим губернатором Борисом Дубровским, а сегодняшнее кадровое решение характеризуют как продолжение зачистки областной команды от людей, близких экс-губернатору. Первым в отставку ушёл министр дорожного хозяйства региона Дмитрий Микулик. Врио губернатора Алексей Текслер уволил его в связи с отсутствием доверия.

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Отставки и назначения
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