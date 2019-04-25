Журавлёв: Украина намерена нажиться на краденных разработках

Москва, , 11:12 — REGNUM В Госдуме осудили выход Украины из соглашения о неразглашении секретной информации, связанной с советскими изобретениями, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Киевский режим, выйдя из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, фактически совершил кражу и теперь намерен нажиться на краденом. Примитивная воровская логика украинской власти», — отметил в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Он полагает, что Киев будет пытаться торговать советскими секретными разработками, многие из которых намного опережали технический уровень Запада и до сих пор представляют вполне определенный интерес, в том числе для западных спецслужб.

Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан в 1999 году подписали Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.

В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру выхода из учредительных органов СНГ.