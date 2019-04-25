Под Радой собрался митинг в поддержку закона о тотальной украинизации

Киев, , 11:42 — REGNUM У стен верховной рады собрались несколько сотен человек, требующих принять скандальный закон «О языке», сообщило 25 апреля информационное агентство «Укринформ».

На одежде некоторых людей присутствует символика националистических экстремистских организаций, они держат плакаты с призывами принять закон № 5670-д.

Перед собравшимися выступил глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, а также экс-министр образования Сергей Квит.

Вятрович подчеркнул, что украинизация очень важна, поскольку с её помощью Украина противостоит России. В качестве примера он привёл решение президента России Владимира Путина облегчить получение российского гражданства жителям Донбасса.

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«Этот шаг очень чётко показывает один ключевой тезис: язык — это оружие. Русский язык — это оружие, которое сейчас используется против Украины. Мы требуем от народных депутатов защитить Украину на украинском языке, который является для нас оружием защиты», — заявил глава УИНП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил о готовности рассмотреть вопрос о своей отставке, но только после принятия закона о тотальной принудительной украинизации.

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Отметим, Верховной раде осталось рассмотреть менее 20 поправок перед голосованием по данному законопроекту.