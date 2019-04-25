Госдеп осудил решение Москвы упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

Москва, , 11:23 — REGNUM В Государственном департаменте США осудили решение президента России Владимира Путина упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 апреля заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Россия с помощью этой крайне провокационной акции угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявила представитель Госдепа.

По словам Ортагус, это решение Москвы мешает реализации Минских соглашений.

«Теперь Россия должна решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или соблюдать свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями», — подчеркнула она.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал «крайне провокационным» решение России предоставить жителям ДНР и ЛНР гражданство в упрощенном порядке.

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