Дело экс-главы новгородского Роспотребнадзора дошло до суда

Великий Новгород, , 11:01 — REGNUM В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Росоловского, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора Денис Герасимов.

Обвиняемым по уголовному делу является не только бывший глава новгородского управления Роспотребнадзора Анатолий Росоловский (по обвинению в получении взятки по ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), но и бывший генеральный директор ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» Александр Митрохин — он обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

Следствие полагает, что в 2018 году Росоловский получил от руководителя ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» взятку в виде оплаты стоматологического лечения на сумму 496 тыс. рублей — за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, Росоловский обвиняется в том, что в 2016 году получил от одной из организаций, расположенных в Боровичском районе Новгородской области, взятку в виде мебели на сумму более 70 тыс. рублей. По данным следствия, эту взятку он также взял за «общее покровительство и попустительство», а также выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения по проекту организации санитарно-защитной зоны полигона твёрдых бытовых отходов.

«Вину в совершении преступлений один обвиняемый признал полностью, другой — вину не признал», — сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в региональном управлении Роспотребнадзора по Новгородской области были выявлены и другие эпизоды взяточничества в виде подарочных карт одного из магазинов бытовой техники — две бывших сотрудницы управления признаны виновными в совершении преступления и осуждены к реальным срокам лишения свободы.

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Анатолий Росоловский, который после задержания полгода находился в следственном изоляторе, в декабре был отпущен под домашний арест.

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